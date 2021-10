Fataine CARNAZZOLA

Les premières heures de votre entreprise, fraichement créée ou reprise, vous les vivrez bien souvent sans avoir le recul nécessaire pour éviter les écueils qui vont se dresser devant vous.

Il faudra pourtant rapidement prendre conscience que votre environnement, votre stratégie, vos premières décisions seront tout sauf anodines quant au futur de votre entreprise.



C’est dans ce cadre que les services du nouveau pôle économique de la ville d’Espalion sont là pour vous aider à construire votre projet en vous accompagnant de la création au développement de votre entreprise pendant 36 mois.



Pour les débuts, ils vous aideront à construire votre projet :

- Définition de l’offre de produits et services,

- Stratégie de vente,

- Moyen de prospection et de communication



Le pôle économique vous proposera aussi des entretiens réguliers pour faire le point sur votre activité, des ateliers, des formations, un réseau de partenaires ..



Afin de vous soutenir financièrement vous pourrez réduire vos coûts en vous installant dans nos locaux et bénéficierez d’une structure immobilière adaptée et de services mutualisés à des tarifs attractifs.



Un fonds de développement est également disponible sur étude de dossier, renseignez-vous !



Saisissez cette chance de mieux réussir et contactez-nous !

Tél : 05 65 48 65 51

Contacts.pole-espalion@orange.fr





