La société SAPA EST une société a responsabilité limite ( S.A.R.L) crée en 1998 Située a la zone d’activité N°1 local N°1 Sétif est d Algérie. Notre société exerce ses principales activités dans la distribution des produits agro-alimentaires des grandes marques nationales et mondiales . Aujourd’hui SARL SAPA EST peut se targues d’avoir le plus grands réseau de distribution dans l'Est algérien.