Fateh ARHAB

Chez CSB.A filial de CSB.SA Portugal

Directeur administration général et de la logistique



Charger d’administration général ( ressource humain( cnas ,casnos, cacobath, direction emplois pour les permis de travail et service de wilaya pour les prolongations des visas ) , ,banque , finance , approvisionnement (achat matériaux construction pour les projets en cours…) et gestion de trésorerie , suivis du chantier et planning ouvrier algérien et étranger.





Mes compétences :

Agroalimentaire

Logistique