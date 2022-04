Fateh BEL HADJ ALI

Le groupe IP-TECH recrute pour des postes en développement des affaires (commercial, marketing, animation de partenaires, etc.). On cherche des candidats à haut potentiel. Que vous soyez expérimenté ou débutant et quelle que soit votre formation, contactez-moi si vous répondez à toutes ces exigences :



- vous êtes auto-motivé, multitâche, sensible aux détails et vous trouvez les moyens de faire la différence

- votre attitude est continuellement positive et orientée résultat en plus de votre tolérance à l’ambiguïté

- vous êtes familiarisé avec les TIC et vous maîtrisez la suite Microsoft Office

- vous prenez en compte les feedbacks pour améliorer votre efficacité

- vous avez un bon relationnel et communiquez correctement en français



fbelhadjali@iptech-group.com



