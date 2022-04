Jeune diplômé en Electrotechnique, option Génie Des Systèmes Industriels Et Tertiaires, dynamique, motivé et ambitieux, à la recherche d'une première opportunité dans le domaine de préférence ou autre, désirant apprendre, accroître et acquérir de l'expérience auprés de professionnel.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Automatisme

Bonnes Pratiques de Fabrication

Electrotechnique

Electronique

Tia Portal

MATLAB

Electricité domestique