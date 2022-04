Fateh BERK

Élaboration de Plan, coupe et façade.

Modification des plans à différentes phases.

Modélisations 3D et mise en page pour rendu. .

Dessin des plans technique et présentations à l’aide de logiciel Auto CAD.

Apte à participer à toutes les phases de programmation, de diagnostic et faisabilité, de conception et de réalisation des projets de la phase concours, esquisse jusqu’à la phase EXE et le suivi de chantier.





Mes compétences :

AutoCAD

Google Sketchup

Lumion

Microsoft Word