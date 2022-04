Actuellement je travaille autant-que ingénieur en géotechnique au sein de l'entreprise APC INGENIERIE (laboratoire d'essais et bureau d'étude de sols). Aimer travailler dans un environnement dynamique et motivant, aptitudes à travailler en collaboration avec une équipe multidisciplinaire, ambition et enthousiasme face aux nouveaux défis et à la progression au plan professionnel



Mes compétences :

FOXTA

K-REA

Plaxis

TALREN