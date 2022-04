Fateh EL BOUCHEROUR

"Tout particulièrement intéressé par l'informatique et l'informatisation..."



J'ai suivi un cursus de formation orienté transport et logistique (BTS Transports et Logistique, Licence Pro Transport de Voyageurs, Maitrise de Géographie Option Urbanisme et Transport, DESS Sécurité des Transports).



Après avoir obtenu un DESS Sécurité des transports en 2006 j'ai rejoint Réseau Ferré de France en qualité d'Ingénieur Planification des plages travaux, puis de Chargé d'études sillons (conception horaire). J'ai ensuite rejoint la Direction Marketing en qualité de Chargé de Mission Indicateurs de Performances et Prévisions Budgétaires. Ces expériences m'ont permis d'acquérir de solides compétences métier et d'aborder fortement le domaine des systèmes d'information.



J'ai par la suite formalisé mes connaissances en gestion de projet en obtenant la certification "Chef de Projet Informatique" (ORSYS La Défense).



Responsable Fonctionnel SI depuis mai 2012, je compte m'investir fortement dans le domaine de l'informatique propre au transport ferroviaire en mettant à profit toute mon expertise métier.



Mes compétences :

IPhone

Logistique

MOA

Web Design

Adobe CS5

MOE

Gestion de projet informatique

Projet ferroviaire

Administration fonctionnelle

HTML

Planification ferroviaire Horaire et Travaux