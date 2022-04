HADDADOU Fateh

Cité universitaire MONPLAISIR VANDOEUVRE

LES-NANCY 54500

07.89.71.79.40

Fateh.haddadou@gmail.com







Objet: Candidature pour un stage conducteur/Aide conducteur des travaux.





Madame, Monsieur :



Actuellement étudiant en MASTER 2 « Structure, Matériaux et Énergétique du bâtiment » à l'université de la LORRAINE, faculté des sciences et technologie de NANCY, je suis à la recherche d’un stage conducteur /Aide conducteur des travaux pour une durée de 20 semaines minimum et ceux à compter du 07 Février 2015.



Au cours de mes études de Master en génie civil spécialité Structure et Matériaux de l’Université de Tizi-Ouzou Algérie, et de ma formation de chef de projet, j’ai appris à mobiliser mes connaissances dans une démarche de développement et d’acquérir des compétences solides dans divers domaines de génie civil. La diversité de ma précédente expérience ma permis de développer un savoir faire dans des domaines différents aux contacts des professionnels, l’organisation, l’esprit des responsabilités ainsi que le travail en équipe. J’ai ainsi pu travailler sur les études de prix et découvrir le travail sur chantier.



Désireux d'enrichir mon parcours et me préparer efficacement à l'obtention de mon diplôme, rejoindre une entreprise leader qui est la votre est une opportunité pour améliorer mes connaissances et mettre en œuvre mes compétences acquise au travers stage, formation et expériences au profil de l’entreprise. Je suis à votre service afin de bien participer aux développements de l’entreprise.



Je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations au cours d'un entretien.



Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.









HADDADOU Fateh





Mes compétences :

Matlab

Autocad

Bureautique (pack office)

Logiciel de Calcul de structure (etabs. Robot