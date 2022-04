Fateh KADOUN

Site manger de la première ferme éolienne en Algérie (ADRAR), envie d'évoluer et de concrétiser mes connaissances,de s'exprimer a ma juste valeur et aussi d’acquérir un bon salaire.



mes compétences:

- management

- contrôle

- pré commissioning & commissioning

- génie civil

- planification et suivi des travaux

- études et conception

- Maîtrise de l'informatique (Word, Excel, PowerPoint) outil.

- Maîtrise du logiciel d'optimisation de Homer d'optimisation et de simulation de systèmes d'énergies renouvelables (éolien et photovoltaïque).

- Bonnes lecture des schémas techniques "électrique, hydraulique, mécanique, génie civil."

- gestion du projet

-contrôle et réception du montage, la mise en service des éoliennes

-topographie

- Le contrôle et la supervision des travaux mécaniques sur le site telles que la ventilation, l'air conditionné, système eau.





Mes compétences :

Energie éolienne

Simulink

AutoCAD

Oil & gaz

Supervision

Génie civil

Négociation contrats

Etude technique

Gestion de projet

Management opérationnel

Informatique

Reporting

Microsoft Project

Commissioning

Contrôle qualité

Precommissioning

Ingénierie

SCADA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab