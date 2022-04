Fateh KERSANI

•Veille d’une façon générale sur la planification des travaux, budgets ainsi que leurs suivis.

•Maîtrise les projets en multi-technique: Génie Civil, Électricité, Piping, Mécanique , Montage charpente et Hydraulique.

•Formateur de logiciel Primavera 6 et MS Project 2007.

•Langue : -Arabe : Très Bien/- Français : Bien / - Anglais : Bien

•Préparation du certificat PMP " Project management professionnel " de l’institut PMI.

•Adaptation rapide dans un milieu de travail.

•Sérieux, ordonné, méthodique et ayant le sens des responsabilités.



Mes compétences :

Analyse

Budgétisation