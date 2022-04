Fateh KHELIFI

Bonjour;

Nous somme une nouvelle société créée pour répondre aux besoins de nettoyage de tous types de locaux : Administratif, Hôtelier, Particuliers.

Nous disposons du matériel et du produit avec des performances très hautes.

Nous proposons nos services à des organismes professionnels, collectivités ou particuliers.

Notre clientèle ciblée s'étend des collectivités locales, les hôtels, les administrations, les cliniques privées et les hôpitaux, les salles de fêtes et mémé les particuliers.

Notre domaine d'activité comprend le nettoyage, y compris moquette et matelas, la désinfection, le traitement de surfaces (Sols et murs et parois vitrées), le jardinage, le nettoyage d'espace vert.

Nous mettons à votre disposition une équipe sérieuse et compétente afin de vous fournir le meilleur rapport qualité prix du service.

Pour tous renseignements, n'hésitez à nous contacter.

Tel: 0550991081 – 0670123384 / Fax: 021366414 / Email :algerlablanche.net@gmail.com