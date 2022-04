J'ai un bagage de connaissances qui inclut : calculs de structures, conception, modélisation, simulation dessin industriel, logiciels : Catia, Solidworks, Inventor, Autocad, Ansys, dessin d’ensemble et calculs de tolérances dimensionnelles et géométriques, conception d'outillage, outils bureautique ...

Je suis tout aussi impatient de faire valoir mes qualités humaines, mon enthousiasme, mon esprit d'équipe. Pragmatique et professionnelle, je m'adapterai à mon environnement de travail.

J'apporterai mon esprit d'initiative afin de fournir des solutions innovantes sur les projets qui me seront confiés.



Mes compétences :

Solidworks

Ansys

Comsol

Catia

RDM

Transferts Thermiques

Éléments finis

Conception mécanique

Calcul de structures

Dessin industriel

Simulation

Conception

Ingénieur

Modélisation

Dessin

Mécanique

AutoCAD

Autodesk inventor