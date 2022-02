Bonjour

Je m'appelle Fatemehgol Abedi, j'ai 32 ans, je suis iranienne, j'ai un doctorat en langue et littérature persane, j'étais professeur de langue et littérature persane en iran il y a 12ans et maintenant je suis étudiant en français à l'université catholique Lyon

Je parle persane (langue maternelle) et français (niveau intermédiaire)

Merci, bonne journée !