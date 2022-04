Je suis une technicienne spécialisée en gestion et maîtrise de l'eau, ma formation était basée essentiellement sur le calcul et le dimensionnement des eaux usées et eaux potable .

j'ai travaillé sur covadis et autocad.

je poursuis mes études en gestion d'assainissement en milieu urbain à la faculté ain chok casa cours de soir.