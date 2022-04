Faten AZZOUZ

Plus que 12 ans d’expériences dans la gestion comptable et fiscale dont 10 ans expérience dans deux multinationales Américaine (Lear Corporation) et Japonaise (YAZAKI).

Aptitude à fournir des données financières clés, soutenir et aider à la prise des décisions. Ayant une excellente habileté de communication et capables de bâtir des relations solides à l'intérieur et à l'extérieur d'un service de contrôle de gestion ainsi que de communiquer efficacement l'information financière à d’autres services.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

SAP

SAP Business Information Warehouse

Reporting financier

Gestion budgétaire

Analyse financière

SAP FI

SAP CO

Navision

MFG/Pro