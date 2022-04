Faten BEJAOUI

En constante évolution, le monde du travail fait appel aux talents du monde entier.

Expatriés et Imparités, tous secteurs confondus, sont en demande d’un service complet que ce soit au niveau de l’intégration culturelle, matérielle et professionnelle.

C’est pourquoi forte de mon expérience dans le secteur de l’immobilier/relocation dédié à cette cible complexe, et face aux mutations de ce secteur, je conseille et manage des entreprises et des individus dans leur besoin de mobilité internationale.





Mes compétences :

Dynamique

Conseil

Autonomie

Adaptabilité