Faten BOUHALI

Depuis la nuit des temps, les transports se sont imposés comme un vecteur primordial de communication, d’échanges entre les hommes et par conséquent de développement.



La mobilité permet à chacun d’accéder à l’emploi, à l’enseignement, aux administrations publiques.



Elle est au cœur de l’activité économique et des échanges, de la vie collective et des rapports sociaux,



La croissance de la mobilité a des effets négatifs:

- La congestion des villes ne cesse de croître.

- Le transport urbain génère à lui seul 40% des émissions

de CO2 dues aux transports routiers.

- Un accident mortel sur trois a lieu en milieu urbain.

Elle a augmenté considérablement durant la deuxième moitié du XXe siècle

- du fait de la diffusion de l’automobile (4-5 millions de

voiture en Algérie, et connaît une évolution moyenne de

200 000 véhicules neufs par an.),

- du développement des infrastructures,

- de l’évolution du système de production,

- de la croissance et de la mondialisation de l’économie.



Cet essor de la mobilité a essentiellement profité aux transports routiers et aux modes les plus rapides.

Le transport terrestre est l’un des moyens de transport le plus usuel en Algérie.



Que ce soit pour les voyageurs ou pour les marchandises, pas moins de 85% empruntent quotidiennement la route. Mais dans quelles conditions ?



Nos grandes villes étouffent et les villes moyennes suivront bientôt.



L’anarchie prévaut dans le transport en commun, notamment chez le privé.



Le transport privé est ne après la faillite en 90 des entreprises de transport public.



Il existe aujourd’hui plus de 60 000 opérateurs et 70 000 véhicules de transport public a travers le territoire national

Ouvrira en 2010 le métro d'Alger, d'une longueur de 14 km et desservant 16 stations, qui fera d'Alger la première ville du Maghreb à être équipée d'un métro.

Dotera les trois grandes villes d’Algérie, à savoir Alger, Oran et Constantine, de leur tramway au courant de l’année 2010 (à eux seuls ces deux derniers marchés sont estimés à 1.0 milliard de dollars).

Rien qu’a l’Est du pays, Constantine, Batna, Annaba, Sétif, et Ouargla sont concernées par des projets de ce type et à terme toutes les moyennes villes en seront équipées.

Projette de construire une usine de montage et de maintenance de tramways à Annaba (2011).

Compte 35 aéroports, dont 13 internationaux. Le plus important est l'Aéroport d'Alger avec une capacité, depuis 2006, de 6 millions de passagers par an. Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, domine quant à elle le marché du transport aérien qui compte depuis son ouverture à la concurrence 8 autres compagnies privées.



Consacre 1,16 milliards de dollars pour le pour le développement aéroportuaire pour la période allant de 2005 a 2025

Pour cela une Stratégie Nationale de Développement Durable à l'instar des pays développés doit être mise en place en concertation avec tous les acteurs de l'acte transport

- ministères,

- directions des transports,

- collectivités locales,

- universités.



Elle devra mettre en exergue la nécessité de dissocier la croissance économique (PIB) de la demande de transports, afin de limiter les incidences sur l’environnement (GPL, GNC).



Cela implique notamment de réduire les niveaux de consommation d’énergie des transports et de s’orienter vers des modes alternatifs à la route, tels que le rail et les voies maritimes.

