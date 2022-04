Faten CHAKROUN

Je suis une femme tunisienne qui a pu reussir a obtenir son baccalaureat en 1980 puis a reusssi a entrer a l'institut d'education physique apres le passage d'un concourt et obtenir avec succes le diplome de maitrise en education physique et sportive puis j'ai pu integrer la fonction publique comme enseignante en parallele j'ai commence a donne des cours en gym tonic il est a remarque que j'ai commence avant un an de l'obtention du diplome pour m'aider financierement et m'initier a mon future metier je me souviens encore de ce premier contact avec le proprietaire de la salle de sport qui etait un kine je lui ai dis que je veux avoir ce poste et qt j'ai pu discuter meme du pourcentage pour le salaire un jour inoubliable pour moi car c'etait la premiere fois que cela m'arrive on s'est mis d'accord et c'etait le declict apres dix ans entre mon metier de profau lycee et et celui de la salle de sport j'ai senti que ce n'est pas ca il faut faire utre chose un nouveau defie et c'etait m'inscrire a un concourt d'inspecteurs et c'est 1999 que je l'ai passe c'etait unpeu difficile car pas de formation mais il faut se lancer et j'ai pris le risque de me forger toute seule mon stimulus c'etait reussiret effectivement ca ce qui est passe j'ai reussi parmi les premier et ma fierte etait double car j'ai pu me classer la premiere femmequi a reussi ce concours avec succes malgres sa difficulteet nous sommes aujourdhui en 20013 et cela fait deja treize ans depuis que je suis inspecteuret je cherche encore le moyen qui pourrait m'aider me lancer dans une nouvelle axperience



Mes compétences :

Créativité

Esprit d'initiative