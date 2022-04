Faten CHERIF

Jeune diplômée en 2007 de la Faculté des Sciences Juridique, Economiques et de Gestion de Jendouba (FSJEGJ), titulaire d’une maîtrise en finances ,je présente ma candidature pour un poste dans votre honorable établissement.

Je suis créative, sérieuse et apte à apporter des solutions pertinentes aux problèmes posés, chose que j’ai su mettre en œuvre lors de plusieurs stages et experiences effectués en milieux professionnels, je me permet de vous proposer mes services en tant que gestionnaire et administratrices ou chargés clientèles.

Je me tiens à votre entière disposition pour un éventuel entretien qui vous permettrait sans doute de juger mes motivations et mes capacités.

Dans l’attente d’une réponse favorable, veuillez agréer, madame, monsieur, mes salutations les plus distinguées et l’expression de ma haute estime.





Mes compétences :

Microsoft Office

Visual Basic

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access