On travaille tout ce qui est boiserie : agencement en bois , cuisines , portes , dressings et tout type de meubles : salons , salles à manger , chambres à coucher , ...etc .

Notre travail est basé sur un grand savoir faire d'une équipe de professionnels dans le domaine.

Tous nos articles peuvent être travaillés sur mesure et avec la couleur et le modèle de votre choix.