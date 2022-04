Faten MAHMOUDI

Je suis une jeune diplômée en licence fondamentale en informatique de gestion pris de la Faculté des Sciences Economiques et de gestion de Sfax, faculté qui m'a permis d'acquérir une solide formation et une expérience utile .Aussi, j’ai travaillé 2mois au sein de la société Alpha Etiquettes d’une part et d’autre part j’ai effectué un stage de fin d’étude durant 3mois au sein de la société ACS de Sfax.



Mes compétences :

Visual Basic

UML/OMT

Rational Rose

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Merise Methodology

Java Enterprise Edition

Java

Sage Accounting Software

Microsoft C-SHARP