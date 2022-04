Faten MKACHER

Ingénieur R&D chez Gorgy Timing et doctorante au Laboratoire Informatique de Grenoble LIG.

Les différentes étapes de mon parcours ont été motivées par ma détermination à évoluer professionnellement. L'ensemble de mon expérience m'a permis d'acquérir des compétences transversales que je suis aujourd'hui en mesure d'appliquer en tant qu'ingénieur bien motivée et dynamique et en tant que chercheuse



Mes compétences :

C

LTE

Python

HTML 5

CSS 3

PHP

GNS3

PfSense

C++

GSM

Java EE

VHDL

UMTS 3G

GPRS

Unity 3D

VPN

MATLAB

GNU/Linux

Backtrack

SQL

NS2

Conception UML