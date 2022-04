Je me présente 'Faten Trabelsi', j'ai débutée ma carrière professionnelle au sien de l'Hotel Sentido Phenicia depuis mai 2007 à ce jour, j'ai occupée de deux postes Responsable d’Hygiène et sécurité Alimentaire & Responsable Management Qualité, j'ai assistée l’hôtel pour la certification ISO 9001 V 2008 et la réussite de son suivi, maintien et renouvellement.



j'ai réussi l'examen d’être un Auditeur Tierce Partie IRCA en avril 2013.



Mon objectif d'inscription sur ce site est basé sur les échanges culturels et professionnels et la recherche d'un nouvel emploi au sein d'un hôtel renommé ou une entreprise qui donne de l’importance à mes compétences et qualifications dont je vais les contribuer pour assurer son amélioration continue