Fatene MAHMOUD

Issu d'une formation scientifique, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur d'étude et développement. J'ai travaillé dans divers secteurs d'activités : Recherche, transport, énergie et finance de marché.

J'aime apprendre le contexte métier dans lequel j'interviens pour mieux répondre aux exigences du poste que j'occupe. J'apprécie fortement intervenir sur les projets innovants car ils me permettent de continuer d'apprendre et de me perfectionner.



Mes compétences :

C/C++

Simulation numérique

Optimisation

Modélisation

Développement logiciel

Java