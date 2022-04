Fatha SALHI

J'ai travaillé activement dans la convergence des domaines technologiques des Infrastructures Réseaux et Sécurité, avec ceux du Systèmes, serveurs, stockages, et sauvegarde de données.



Mon rôle:

- Définition d'Architectures et Expertise autour des offres Réseaux et sécurité et Datacenter

- Intégration, Support Technique N2/N3

- Rédactions des offres techniques

-Maîtrise des offres constructeurs (Cisco, F5, HP, Dell, Radware, Juniper, Checkpoint, Netasq, Fortinet, Bluecoat....),

- Gestion de projets





Mes compétences :

Informatique

Business Intelligence

Conseil

Expertise

Gestion de projet

Politique de sécurité

AMOA

PRA

ERP

Routing

DataCenter

Audit

Communication