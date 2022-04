Je suis manager d'un cabinet de groupe, qui compte trois avocats, ce qui permet à chacun d'entre nous de se consacrer à un ou + domaines. Notre cabinet est particulièrement compétent en matière de recouvrement de créances: il s'agit de recouvrement effectif et réel qui, en cas de besoin, fait intervenir les procédures collectives et le droit de la faillite: nos honoraires sont calculés sur le montant effectivement recouvré.

Le droit bancaire fait également partie de nos préoccupations importantes et est confié à Maître Fathi BELAIBA.

Maître Rym Kchaou s'occupe en particulier du droit de la famille (garde d'enfants, pensions alimentaires, successions) et du droit immobilier.

Enfin le Cabinet traite également les dossiers de doit des sociétés: constitution, fusion, augmentation de capital, pacte d'assoociés, etc...