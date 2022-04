Fathi CHAKHARI

Diplôme et formation :

2012 : obtention du diplôme de licence appliquée en Marketing spécialité Web

Marketing.

2008 : baccalauréat option économie et gestion, moyenne d’observation.

Expérience professionnelle :

2012 : stages de 2 mois dans le cadre de Projet Fin d’Étude (PFE) au niveau de

département marketing de la société «Tunis City Géant ».

Langue et informatique :

Français : bon niveau lu, parlé et écrit.

Arabe : excellent niveau lu, parlé et écrit.

J’ai un bon niveau en : Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, recherche

Internet,

Autre : permis de conduite

Centre d’Intérêt :

Passionné de football depuis mon plus jeune âge, je le pratique de manière

occasionnelle et je continue à suivre l’actualité sportive très assidûment.

Et enfin comme tout jeunes de mon âge, je suis adepte de la manette de jeux vidéo,

je n’y fais quelques entorses que pour lire des livres documentées, et plus que, je

préférais de le voyager.