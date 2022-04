Fathi KADRI

Directeur Commercial, Manager Marketing et Développement Commercial



www.digitalevolution.fr



Digital Evolution , jeune start up innovante spécialisée dans la Transformation Digitale des entreprises.



#Transformation-Digitale

#Stratégies-Marketing-Digitales

#Développement-Commercial

#Inbound-Marketing

#Google-Adwords

#SEO

#Social-Selling

#E-Reputation



Mes compétences :

Publicité

Médias

Internet

Gestion opérationnelle de 16 Business unit

Directeur régional

Développement commercial et humain

Membre du Comité opérationnel commercial

Vente et développement commercial en B to B

Vente et développement commercial en B to C

Vente directe