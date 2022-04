Fathi KHELIFI

Je suis fathi khlifi j'ai 35 an, célibataire, je réside à Tunis, je suis titulaire d'une maîtrise appliquée en droit des entreprises à l'année 2004 délivrée des la faculté de droit de sfax. J'ai effectué divers stages dans des sociétés privées dont j'ai travailler comme responsable d'administration, au service juridique et informatique, et autre. En plus j'ai effectué une formation en télémarketing au centre de formation tunisia center.

Je suis une personne motivée,dynamique, sérieux,ponctuel,je suis responsable patient et en bonne humeur. J'ai le sens de communication de l’accueil et de l'écoute, j'aime le travail en équipe ou individuellement. Je suis méthodique rigoureux et surtout très ambitieux.