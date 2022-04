Fathi KOUIRA

PRÉSENTATION





Fondé et dirigé sur des valeurs fortes de dynamisme et d’innovation de qualité et ce depuis 2009, FAMED LOGISTIQUE est une société de transport international qui est en mesure de vous offrir, outre notre efficacité, compétitivité, assistance à travers tous les maillons de nos correspondants et nos relations privilégiés avec les autorités portuaires, des taux de fret préférentiels et compétitifs de toutes provenances grâce à notre réseau de correspondants implantés aux quatre coins du monde



Nos services :



Transport modal



Fret maritime :

 Envoi et réception de marchandises

 Marchandise conteneurisée ou en conventionnel

§ Transport modal, Maritime et camion ( Complet et Groupage)



Transport International (Routier)

• Camion Frigo

• Camion Bâché/Tôlé

• Camion Tôlé surbaissé & suspendu



Fret aérien :



§ Envoi personnalisé

§ Livraison porte à porte

§ Groupage / Dégroupage



Affrètement



Logistique :

§ Magasinage

§ Entrepôts sous – douane

§ Transit et dédouanement

Assistance portuaire



Nous vous offrons aussi

§ Un suivi complet des documents et des contacts

§ Une confirmation systématique des embarquements

§ Un interlocuteur unique, responsable de chaque expédition

Le meilleur rapport Transit Time/ Prix



FAMED LOGISTIQUE se distingue de ses concurrents en fournissant des solutions de transport individualisées et en satisfaisant et dépassant les besoins de ses clients.



En conclusion, Nous sommes en mesure d’étudier tous types de besoins. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour étudier avec vous toutes vos demandes,

FAMED LOGISTIQUE se compose d'un effectif qui est aux alentours de 15 employés et qui sont répartis entre la Direction Générale, la Direction Commerciale, la Direction Financière, la Direction d'Exploitation, la Direction administrative, et le service portuaire.

Honorés d’êtres à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires, veuillez agréer Monsieur, Madame nos salutations les plus distinguées.