Fathi MEDIMAGH

Consultant et directeur du Cabinet EURO-ARAB CONSULTING basé en Allemagne et sécialisé dans le Conseil et l'accompagnement des entreprises au Nord Afrique et au Moyen Orient.



Notre Cabinet offre un service d'information sur les opportunités d'investissement et d'affaires, le conseil à l'investissement et le conseil juridique. le conseil au développement des entreprises, l'étude et le développement des projets d'investissement et de coopération dans la région du Nord Afrique et du Moyen Orient.



EURO-ARAB CONSUTING offre aussi l'accompagnement des entreprises et des investisseurs. Le service de traduction et de translation et de la translation et l'organisation des séminaires et des journées d'information et de formation sur différents domaines techniques, juridiques économiques font partie de nos domaines d'activité.





Mes compétences :

Conseil