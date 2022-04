Centre d'optométrie; vous assure : un examen de vue.

Le dépistage des défauts de système optique de l’œil.

Correction par verre et lentille de contact.

Une Meilleur adaptation (montures optique; lentille de contact et lunettes de soleil).pour plus informations contacter vous le :

033 25 02 73 ou 0552 262 453



Mes compétences :

Optique