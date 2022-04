Ingénieur CNAM et IFFI. Expert près la cour de PARIS

Enseignant dans les écoles supérieures, spécialisées dans la thermique (froid et chaud tous systèmes) et l'énergétique en général. Plus de 150 projets réalisés



Mes compétences :

Climatisation

Désenfumage

Froid industriel

Génie climatique

Pompes

Pompes à chaleur

Ventilation