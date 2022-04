Fathia BESBAS

En tant que Responsable de Service Social, mon rôle est d'être :

* Garante de la cohérence du projet social de l'association en lien avec la Direction des Projets et Services Résidentiels

* Garante de la mise en œuvre de l'Action Sociale,



Mes missions s'articulent de la façon suivante :

* Management et encadrement technique de l'équipe sociale composée de professionnels dont :

_ Responsables de Pensions de Famille, Résidence Accueil, Résidence Sénior, Résidence Sociale

_ Travailleurs sociaux, Médiateur de Gestion Locative et Sociale, Coordinatrices Santé au sein des Résidences Sociales

_ Animatrices de Pensions de Famille

_Coordinateur de l'Espace de Vie Adapté (EVA)

* Recrutement des professionnels,

* Gestion budgétaire / administrative

* Communication

* Développement partenarial

* Représentation de l'Association (auprès des instances diverses, écoles de travail social...)