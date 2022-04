Fathia NASR

FORMATION



Mars 2006 BUREAUTIQUE

Ecole Française de Commerce

International - EFCI

2002 BUREAUTIQUE

PC-LAND

1989 Baccalauréat Lettres Modernes

Lycée Chawqui

1996 Suivi des cours intensifs d’Allemand

Compagnie Aérienne Allemande Taranga

1995 Diplôme C.S.S (Certificat de Sécurité

et de Sauvetage)

Centre de Formation Personnel

Naviguant Commercial et de Tourisme

C.F.P.N.C à Rabat





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



1988-1989 Farah Films- Société d’édition et de

distribution

Assistante de direction

1990-1993 Vita Sport- Club de Sport

Assistante de direction

1993-1994 Fédération Royale de Bodybuilding

Assistante de direction

1994 Hôtel Sheraton

Commerciale ventes produits Sheraton

1996/1997 Aero-multi Service - Djerba Tunisie

Accueil.

1997/1998 Miami Club

Accueil.

1998/1999 Hôtel Athnée – Djerba – Tunisie –

-Centre de Thalassothérapie

- Assistante de direction.

2001 Hôtel Dar Jerba – Djerba Tunisie.

Assistante de direction

LANGUES



- Arabe, Français Parfaitement bilingue

- Allemand Notions en Allemand

- Anglais Niveau intermédiaire