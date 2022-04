Fathia OUNIS

Curieuse, audacieuse et possédant une très bonne capacité d’adaptation, j’ai décidé de partir seule pendant 6 mois à Bristol (Royaume-Uni). J’y ai perfectionné mon anglais et accru mon sens relationnel. J’ai travaillé dans un restaurant avec trois personnes sous ma responsabilité et développé mon esprit d’équipe. Cette expérience enrichissante m’a permis de mettre en avant mon sens du contact humain. Mon goût pour le sport en salle et la zumba m’ont forgé une discipline et m’ont permis d’accroître ma capacité de mémorisation.