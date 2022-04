Fathy ZEHAR

Entreprise



URGENT recherche commercial(e) indépendant(e) secteur de la BEAUTÉ Beestetic :Array est le distributeur de la marque mesoestetic en France.

mesoestetic Pharma Group est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les solutions cosmétiques pour les professionnels de l’esthétique. Depuis sa création en 1984, mesoestetic se consacre exclusivement au développement de produits de la plus haute qualité dont la fabrication et le contrôle de qualité sont régis par les protocoles très stricts de l’industrie pharmaceutique.



Description de la mission



-Suivi & développement du chiffre d’affaires des comptes existants



-Sélectionner les potentiels clients capables de référencer la marque mesoestetic



-Prospecter, ouvrir et développer de nouveaux centres, instituts



-Travail sur objectif d’ouvertures de comptes & chiffre d’affaire



Profil recherché



Homme ou Femme de terrain, vous possédez une expérience réussie en tant que commercial dans la vente de cosmétique ou technologie dans les instituts de beauté.

Vous possédez notamment un portefeuille clients d’instituts de beauté

De nature entrepreneur, vous savez acquérir la confiance du client, argumenter et convaincre

De bonne présentation, vous avez un excellent sens du contact et du relationnel.



Avantages des produits ou services



- La gamme la plus pointue de dermocosmétique spécifique, conçue pour corriger le vieillissement, les taches cutanées, l’acné et autres imperfections cutanées, etc.

- Adaptable à toute esthétopathie et zone du visage ou du corps.

- Résultats visibles, immédiats et progressifs, obtenus de façon contrôlée et sûre, grâce à la combinaison d’une grande variété de substances actives de haute qualité.



Contact : 01 79 46 34 43