Fati ILBOUDO

Après l'obtention de mon DUT en compta gestion, je me suis entièrement consacrée à ma vie de famille, ma présence effective auprès de mes enfants ( 11, 9 et 3 ans à ce jour) était pour moi l'unique moyen de leur inculquer une bonne éducation de base. J'avais également besoin de construire et garantir cet équilibre familial d'abord dans ma vie avant de pouvoir revenir à mon premier amour: mes études. Aujourd'hui je suis une mère et une compagne accomplie, cependant j'ai soif de me réaliser professionnellement. J'ai déjà tentée l'entreprenariat individuel il y'a quelques années mais faute de cette experience, de ces enseignements qu'on acquiert en immersion dans les entreprises je me suis bien cassée le nez. Mais je suis aujourd'hui déterminée à éprouver mes compétences et à apprendre d'avantage afin d'en magasiner le bagage nécessaire pour me relancer dans ma propre affaire dans les années à venir. Je n'ai pas peur de relever des défis, les challenges sont à mes yeux un moyen de s'affirmer et de se perfectionner.



Mes compétences :

Polyvalence et adaptabilité

Méthodique et organisée

Esprit d'équipe

Gestion de la relation client

Conception et rédaction de documents administratif

Maitrise de l'outil informatique

Gestion du stock et bonne capacité d'anticipation