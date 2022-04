Fatia ZOUBIRI

J’ai l’honneur de vous présenter notre Laboratoire de Contrôle de Qualité et de Conformité FATILAB.

Notre rôle et notre tâche principale et de garantir un contrôle régulier des produits de nos clients conformément

aux législations en vigueur pour qu’ils puissent proposer un produit loyal, sain et marchand, comme l’exige le code algérien de la protection du

consommateur.

Notre laboratoire propose un accompagnement continu durant toutes les phases de la production, de la matière première jusqu’au produit fini en passant par toutes les étapes de transformation et nous vous proposons même de vous accompagner dans l’installation de votre propre laboratoire si le besoin s’en fait ressentir.



Mes compétences :

ANALYSE

BIOCHIMIE

CHIMIE

AGRICULTURE

AGROALIMENTAIRE

NUTRITION

MICROBIOLOGIE