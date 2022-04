Fatih OZKAN

Gérant de l'entreprise P.I.F.P au capital de 20 000.00€.

J'ai acquis l'expérience professionnelle et technique durant une formation de 7 ans dans une entreprise de renommée.

Je participe à la gestion des marchés de travaux du second œuvre.

Superviser les travaux d'aménagement, en veillant au respect des spécifications contractuelles, au bon état du patrimoine ainsi qu'au respect des règles de sécurité de l'établissement.

J'effectue tous types de chantier, en passant par des pavillons allant jusqu'à la construction d’hôpitaux, ou de complexe hôteliers, locaux tertiaire et aménagements de magasins / boutiques.

- Relationnel avec les maître d'ouvrage / maître d'oeuvre

- Etude de marché

- Réponse d'appel d'offres

- Remise des documents spécifiques aux appels d'offres

- Commande de matériaux

- Suivi des techniciens

- Livraison de chantier

- Remise des D.O.E