Fatih SENOL

De nature calme et organisée, je suis capable de gérer la pression et de rebondir sur les aléas du quotidien.

Fort de ma formation en Transport Routier j'ai en bagage une grande connaissance du domaine.

Motivé, attentif et l'oeil pratique j'ai une facilité d'apprentissage certaine et une grande faculté d'adaptation.



Mes compétences :

Chaine logistique

Transport routier

Transport maritime

Négociation commerciale

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Mac OS X

Microsoft PowerPoint

ELTA

GPI

TRAFFIC