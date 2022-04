Fatiha ALLAF

Je possède une expérience réussie en tant qu'Assistante de Direction Bilingue Anglais auprès de Cadres dirigeants exigeants dans l'industrie des Telecoms et des cabinets de Conseil. Mon objectif est de seconder des cadres dirigeants, idéalement dans un environnement international et d'être l'interface entre ses interlocuteurs internes et externes afin de le soulager dans son quotidien. Discrète, diplomate, autonome et ayant un grand sens du service, je sais anticiper et gérer les priorités et j'apprécie énormément le travail en équipe.



Mes compétences :

GCH

Fieldglass

Peoplesoft

Citrix

Sales Force

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

SAP R/3