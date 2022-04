Fatiha AMIROUCHE

SMART SPRINT CENTER se donne l’objectif de se positionner au cœur des attentes des professionnels en termes de formation, coaching et accompagnement.

L’établissement de formation SMART SPRINT est implanté à Chéraga (Alger , Algérie), agréé par le Ministère de la formation professionnelle, se fixe comme priorité l’atteinte de vos objectifs les plus spécifiques. Il s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire hautement qualifiée avec expérience pratique confirmée.

Les formations sont dispensées au profit de votre société dans les divers domaines d’activité, notamment :

• Systèmes d’Information

• Management

• Ressources humaines et communication

• Finances et comptabilité

• Commerciale et Marketing

• Logistique

• Droit de travail

• Travaux publics

• Hygiène et sécurité (HSE)

• Développement personnel et professionnel

Les thématiques et contenus peuvent être adaptés aux objectifs et l’environnement de votre société. Aussi, vos collaborateurs sont pris en charge selon vos convenances et exigences.



Pour de plus amples détails, veuillez nous contacter sur :

• +213 (0) 21 385 119