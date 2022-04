Fatiha AMOKRANE

Après une carrière d''éducatrice sportive et à l'approche de la quarantaine,j'ai souhaité voir autre chose. Durant les dernières années j'ai pu encadrer des jeunes ados en situation de handicap (d'IME). Ce fut une découverte, je me suis lancer sur un bilan de compétence et l'évidence était que je poursuive dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. J'ai démarré une formation que j'ai terminée et actuellement je travaille dans une structure acceuillant des adultes.

Je me suis rendu compte au fil des remplacement que je souhaitais poursuivre dans le domicile mais en alliant mes deux casquettes car pour moi accompagner une personne à domicile c'est aussi lui permettant dans la mesure de ces besoins de lui proposé une activité physique douce pour garder ces acquis.