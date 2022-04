Fatiha AZZOUZ

Femme de terrain passionnée par le commerce et le service client, je souhaite évolué dans ce secteur d'activité. Âgée de 28ans, j'ai à ce jour une expérience de 3 ans en tant que chef de département mode et beauté. ce secteur comprend le textile (homme/ lingerie/femme/ enfant/bébé) la maison et loisir ainsi que la parfumerie (parfumerie produit d'hygiène et maquillage).



Mes compétences :

Animation

Animation de réunion

Cosmétique

Entretiens

Gestion des litiges

Management

Plannification

Prise de commande

Recrutement