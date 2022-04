Fatiha BASLI

Je suis thérapeute depuis plus de 12 ans, dont j'étudie la perception et l'éveil sensoriel sur le corps, j'organise des voyages en Indes et dans le Désert d'Algérie,suis art thérapeute dans l'art plastique et gestuel.



Je pratique la méthode depuis pas mal de temps, et soulage toutes les difficultés rencontrés dans le mal être et surtout dans le corps.



On ne peut pas se douter ce que le corps nous réserve ou nous révèle, le monde actuel est pris dans un engrenage ou la rentabilité est de rigueur donc nos états d'âmes et souffrances doivent se taire afin d'être opérationnel, à mon sens on se trompe car notre véhicule est notre corps et quand il ne peux plus avancer là on se pose des questions et les solutions sont moins nombreuses qu'on le croit.



Je suis à la recherche des 5 sens le toucher, le gout, l'odeur, l'écoute et l'ouie (perception) dans notre monde de fou il faut prendre du recul pour pouvoir accèder à la sensibilité et notre sérénité