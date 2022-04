Fatiha BENFDILA

Ingénieur en maintenance industrielle avec master spécialisé en qualité et métrologie à l'école des mines de douai, j'ai fondé une expérience depuis 2005 dans la qualité: système de management de la qualité, assurance qualité fournisseurs, assurance qualité projet (logiciel et autres) dans le secteur d'automobile en france.

Depuis fin 2011, je me suis envolé vers un secteur complétement différent de l'automobile. je suis actuellement responsabe QSE et de l'excellence opérationnelle du groupe CMCP, leader marocain des papier pour emballages et emballages en carton ondulé et filiale de la multinationale International Paper.