Fatiha CHARBONNEAUX (CHRAÎTE)

Mon parcours a toujours été tourné vers le social et linsertion des publics fragiles. Dans la continuité de mes convictions et de mes valeurs, persuadée quavoir un emploi est la condition première à une vraie insertion sociale et professionnelle, je me suis engagée durant huit mois dans une formation de Conseillère en Insertion Professionnelle.

Savoir accueillir, orienter, animer les ateliers collectifs, accompagner les personnes dans leurs recherches demploi ainsi que dans lélaboration de leur projets professionnelles, cest dabord travailler sur la levée de leurs freins à lemploi afin de favoriser de manière globale leur insertion professionnelle. Savoir répondre de manière efficace aux besoins des employeurs comme des salariés, cest mieux comprendre les spécificités de chaque bassin demploi, les besoins en formations, les problèmes de mobilité, et savoir mettre en œuvre toutes les aides, les moyens et réseaux existant pouvant favoriser la réussite des projets.

Doter dun grand sens de lécoute, mon goût pour le contact et la médiation mamènent à toujours rechercher des solutions efficaces, à ouvrir le champ des possibles, à faire murir des capacités endormies, à accompagner chacun vers lautonomie, dans le respect de leurs souhaits, de leurs droits et de la règlementation.