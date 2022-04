Fatiha CHEMAOUNI

Diplômée en gestion de la paie-ADP,



2 années d’expérience professionnelle en paie,



Maîtrise de word et excel,



Discrétion, force de proposition et esprit d’équipe



Je recherche un nouveau challenge pour ce début d'année.



Mes compétences :

Régulariser la GMP

Déterminer TA, TB, TC (régularisation)

Calculer Fillon et faire la régularisation

Déterminer le brut en intégrant les variables

Proratiser le PSS

Calculer les périodes d'essai

Gérer les acomptes

Rédiger tout type de contrat

Rompre les périodes d'essai

Tenir à jour les dossiers du personnel

Etablir les déclarations sociales

Déterminer IFC, ICCP, indemnités de licenciement

Réaliser une paie à la main

Etablir la règle du 10ème

Maintenir le salaire sous déduction IJSS

Calculer les IJSS brutes et nettes

Gérer les contrats de travail

Valoriser les absences (entrée, AM, AT, CP...)

Elaborer et suivre les bilans sociaux

Aplliquer le droit du travail et la législation

Calculer les saisies sur salaire

Déterminer les délais de carence CDD

Déterminer régime fiscal, social, CSG-CRDS transac